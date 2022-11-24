Amatör spor kulüplerine 1 milyon TL’lik destek

Merkezefendi Belediyesi, 60 amatör spor kulübüne malzeme ve ekipman desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Spor dostu bir belediye olarak amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin spora ve sporcuya destekleri devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunmak için Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte futbol, voleybol, basketbol ve engelli spor kulüplerinin branşlarında faaliyet gösteren toplam 60 spor kulübüne 1 milyon TL’nin üzerinde destekte bulunuldu. Başkan Doğan, amatör spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek spor malzemelerini teslim etti. Merkezefendi Belediyesi önümüzdeki günlerde de engelli spor kulüplerine malzeme desteği sağlayacak.

Programa, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, bine yakın amatör spor kulüp yöneticisi ve sporcusu katıldı.

“Amatör spor kulüplerimizin yanındayız"

Spora her zaman katkı sağladıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Spor dostu bir belediye olarak amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 60 kulübümüzün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz spor malzemesi ve ekipmanlarını kulüplerimize teslim ettik. 40’ın üzerinde ürün çeşitliliği ile kulüplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’de tek isteğe bağlı malzeme dağıtımını yıllardır gerçekleştiriyoruz. Amatör spor camiasına desteklerimizi sunuyor, tüm sporcularımıza ve kulüplerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Hedeflerimiz çok daha büyük"

Amatörlerin sporun kalbi olduğunu belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Gerçekten de amatörler yoksa profesyonelliğin olması mümkün değildir. Bu anlamda da yapılan tüm çalışmalar ve her tür faaliyetler ilimizde ve ilçemizde sporun gelişmesine katkı sağlıyor. Gençliğimize spor alanında ve gençlik alanında önemli hizmetler üretiyoruz. Yaz döneminde açtığımız çok amaçlı spor tesisi Merkezefendi bölgemizde bulunmakta sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.