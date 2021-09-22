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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu, Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DENİZLİ 22.09.2021, 14:14
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu, Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aşılarını olmasının ardından yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Osman Tataroğlu, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Tataroğlu, yoğun bakın ünitesine alındı. Durumu daha da ağırlaşan Tataroğlu, entübe edildi. Tedavisine devam edilen Tataroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak gece yaşamını yitirdi.

Tataroğlu’nun cenaze namazı öğle namazına müteakip Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait Hırka Cami’de kılındı. Cenazeye Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Tataroğlu Hırka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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