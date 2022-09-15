Ahi Evran’ın hocası Ahi Kaysar’ın mezarı ziyarete açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle geçen yıl keşfedilen ve Ahi Evran’ın hocası olarak da bilinen Ahi Kaysar’ın mezarı ziyarete açıldı.

Ahi Evran’ın hocası olarak da bilinen Ahi Kaysar’ın mezar yerinin keşfi, Ahi Evran-ı Veli’nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen 2021 Ahi Evran-ı Veli Yılı etkinliklerinin finalinde açıklanmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi’nde yeri tespit edilen Ahi Kaysar’ın mezarının bulunması büyük ses getirmişti. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın hocası olarak da bilinen ve Hz. Mevlana döneminde yaşayan Ahi Kaysar’ın mezar yerinin tespit edilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla kabirde düzenleme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlemesinin ardından Ahi Kaysar’ın mezarı 35. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde açıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler geçen yıla kadar kayıp olan Denizli’nin önemli değeri Ahi Kaysar’ın mezarı başında dua ederek, kabrine kırmızı karanfil bıraktı.

“Denizli’nin köklerinde birçok güzellik ve değer var“

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli’nin köklerinde birçok güzellik ve değer olduğunu anlatarak, “Bunlardan biri de Ahilik kültürü ve dayanışmasıdır. Esnaf teşkilatı ahilik aynı zamanda kardeşlik demektir. Bugün Denizli’miz ihracatta, üretimde Türkiye’nin önde gelen illerinden birisi ise bunda ahilikten gelen anlayışımız, yürüyüşümüz ve kültürümüz vardır. Bunun temeline baktığımızda, Hz. Mevlana döneminde yaşamış ve gerçekten birçok ahinin de hocalığını yapmış olan Ahi Kaysar’ın mezarına rastladık ve burada güzel bir düzenleme yaptık” diye konuştu.

Mezar üzerindeki Türk damgası (Hayat Ağacı) hakkında bilgi veren Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise, Türkiye’de ahilerin mezarlarının önemli oranda kayıp olduğunu belirterek, Ahi Kaysar’ın ebedi istirahatgahının ortaya çıkartılan 4-5 mezardan birisi olduğunu açıkladı.

Ahi Kaysar (Ahi Kayıhisar)

Ahi Kaysar/Gaysar adı, Eflaki’nin 1353 yılında tamamladığı Menâkıbü’l Ârifîn adlı eserinde geçmektedir. Eflaki’nin menakıplarına göre Ahi Kaysar, Mevlana ile çağdaştır ve iyi ilişkiler içindedir. Ahi Kaysar, 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, dericilik mesleği ile uğraşmıştır. Ahi Çoban adında bir oğlu olduğu kaynaklarda geçmektedir. Geçmişteki adı Kayıhisar, Kaysar, Gaysar olan Yeşilyuva, tarih boyunca dericilik ve ayakkabıcılık mesleğinin merkezidir. Yeşilyuvalı meslek ustaları, burada yatmakta olan pir-i faniyi ‘Horasan’dan gelen meslek pirimiz Ahi Gaysar’ olarak bilmekte ve ziyaret etmektedirler.