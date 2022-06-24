Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni açılan branşında hasta kabulüne başladı

Denizli’de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne yeni eklenen yan dalda hasta kabulüne başlandı. Uzmanlar tarafından verilen hizmetle birlikte ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıklar klinik ve radyografik olarak incelenip teşhis edilecek ve yapılacak tedaviler planlanacak.

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne yen bir yan dal eklendi. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dt. Gamze Şirin Sarıbal hasta kabulüne başladı. Sarıbal’la birlikte ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıklar klinik ve radyografik olarak incelenip teşhis edilecek ve yapılacak tedaviler planlanacak. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dt. Gamze Şirin Sarıbal Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinde ağız ve diş sağlığı sorunu yaşayan bir hastanın tedavi planlamasının ve bulgularının saptandığı diş hekimliğinin giriş kapısı olduğunu söyledi. Sarıbal, “Diş ve dişeti ile ilgili hastalık ve durumlara genel diş hekimleri de fazlasıyla hâkimdir. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlığı ise bunlara ek olarak ağız içerisindeki yumuşak dokularda veya çene kemikleri içerisinde bulunan kist, tümör veya kanser gibi durumların da belirlenmesi ve teşhisi ile ilgilenmektedir. Ayrıca çene eklemi problemlerinin teşhisi ve sistemik hastalıkların ağız ve çenelere etkisini de detaylı olarak incelemektedir” dedi.

“Tedavi olarak ölü kemik dokusu cerrahi olarak alınır”

Çene kemiklerinin yapısını bozan hastalıklar ve kullanılan ilaçlarla ilgili gerekli incelemelerin de Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi tarafından yapıldığını aktaran Dt. Gamze Şirin Sarıbal, “Günümüzde genellikle şiddetli kemik erimesi olan hastalar, kemiğe sıçrama yapmış ya da yapma riski yüksek olan kanser hastaları (meme, prostat, akciğer gibi kanserler) bifosfonat adı verilen ilaç grubunu yaygın kullanmaktadır. Damar yolu ile ya da ağızdan hap şeklinde alınan bu ilaçlar, tüm kemiklerin çalışma mekanizmasını iyi yönde değiştirmektedir. Ancak bu değişim çene kemiklerinde bazı durumlarda olumsuz sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bu ilaçları kullanan hastaların çene kemiklerinde meydana gelebilecek olan herhangi bir travma, o bölgedeki kemiğin bir kısmının ölmesine sebep olmaktadır. Çok basit bir diş çekimi ya da takıp çıkarılan protezler sebebiyle oluşan bir vuruk dahi bu travmanın kaynağı olabilmektedir. Oluşan ölü kemik alanları ağız içerisinde farklı boyutlarda yaralar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ortasında beyaza yakın renkte kemik dokusu da doğrudan görülür. Dokunulduğunda sert kemik yapısı fark edilir. Tedavi olarak ölü kemik dokusu cerrahi olarak alınır ve bölgenin tekrar kanlanması sağlanır. Ayrıca şiddetli kemik erimesi olan hastalarla, kanser tedavisi gören hastaların kullandıkları ilaçları dişleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılması durumunda diş hekimlerine bilgi vermesi gerekmektedir” dedi.