Acıpayam’da atık suların doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde 7.500 metrekare alanda kurulan tesis günlük 264 metreküp atık su enerji tüketimine ihtiyaç duymadan doğal arıtma yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi’nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla kurulan, doğal arıtma tesisi inşaatını tamamladı. Tesis 7.500 metrekare alanda, tek kademeli olarak bin 500 kişi kapasiteli, günlük ortalama 264 metreküp metreküp suyu arıtacak. Çevre ekolojisi ile uyumlu olacak tesisin doğal bileşenlerle atık suyu arıtacağı, bu nedenle elektrik enerjisi tüketimine ihtiyaç duymayacağı ve de işletme maliyetinin yok denecek kadar az olacağı belirtildi. Doğal atık su arıtma tesis ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topoğrafyaya uygun bitkiler sayesinde atık sular yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlanıyor.

“Gece gündüz demeden gayret ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çevre yatırımlarına sürdürdüklerini ifade ederek Denizli için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Acıpayam İlçesi Yazır Mahallesi’nde doğal arıtma tesisinin çok önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini ifade eden Başkan Zolan, “Acıpayam ilçemizin Yazır Mahallesi’ne de doğal atık su arıtma tesisi kazandırdık. Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermek için gece gündüz gayret ediyoruz. Denizli’mize güzellikler kazandırmaya, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu güzellikleri şehrimize kazandırırken bizlere her fırsatta destek veren, güvenen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.