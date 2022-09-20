Acıpayam konforlu ve güvenli yollara kavuştu

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesi her geçen gün büyüyen, şehir havasına bürünen bir ilçe olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla kucaklaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinde hayata geçirdiği sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak ilçe merkezindeki Çarşı Cami Caddesi’nde tamamladıkları sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan buradaki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra sıcak asfaltla buluşturarak güvenli ve konforlu bir güzergaha kavuşturdukları Huzur Bulvarı ile Namık Kemal Caddesi’nde bir süre gezdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Zolan vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Toplamda 3 kilometrelik 3 ayrı cadde için 6 bin ton sıcak asfalt döküldüğü bildirildi.

“Acıpayam her geçen gün büyüyen ve şehir havasına bürünen bir ilçemiz”

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir tarafında ihtiyaç olan yatırımları yapmaya hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Acıpayam ilçesindeki ana caddelerde doğal gaz çalışmaları, elektrik hatlarının yer altına alınması ve su hatlarının değişmesi ile yol konforunun bozulduğunu anlatan Başkan Zolan, “Acıpayam her geçen gün büyüyen ve şehir havasına bürünen bir ilçemiz. Acıpayam’da asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı yaptık ve 3 caddemizi de tamamlayıp hizmete aldık. Kaldırımlarımızı düzenledik yollarımızı sıcak asfaltla buluşturup trafiğe açtık. Acıpayam’a hayırlı olsun. Acıpayam’a yakışanı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Acıpayam, kendi içinde bir sürü güzelliği barındırıyor”

İlçede çok fazla güzelliğin olduğunu ve çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Zolan, “İnsanlarımızın daha sağlıklı ve daha konforlu bir ulaşım ve mutlu bir hayat sürmelerini temenni ediyoruz. Acıpayam, kendi içinde bir sürü güzelliği barındırıyor. Biz Acıpayam ilçemize hizmet etmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Acıpayam ve diğer ilçe ve tüm mahallelerimizde hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Nerede neye ihtiyaç varsa hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.