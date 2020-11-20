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83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi

Denizli’de, Türk Kızılay’ına düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

DENİZLİ 20.11.2020, 18:05
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83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi
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Denizli’de, Türk Kızılay’ına düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Korona virüs can almaya devam ediyor. Türk Kızılay Denizli Şubesi’ne düzenli bağışta bulunan 83 yaşındaki Hayrettin Gölemezli, korona virüse yakalanmış, Acıpayam Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Gölemezli, tedaviye yanıt vermezken, bu sabah hayatını kaybetti.

Türk Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Adem Salih Deniz, baş sağlığı mesajı yayınladı. Başkan Deniz mesajında, “Bugün bir bağışçımızın daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini üzüntü içerisinde öğrendim. Bağışçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı dilerim” dedi.
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