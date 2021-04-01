banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Avrupa'da transfer gündemi
Avrupa'da transfer gündemi
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi

3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise cinsel içerikli ürünler ve tüfek ele geçirildi.

DENİZLİ 01.04.2021, 11:57
2
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise cinsel içerikli ürünler ve tüfek ele geçirildi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmalarının ardından H.O. ve A.C.’in 1’i yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığını bilgisine ulaştı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin H.G., F.Y. ve S.Ş.’yi fuhşa teşvik ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri H.O.’nun evine düzenlediği operasyonda 3 kadını ve H.O. ile A.C.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve tüfek ele geçirildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu