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3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
Denizli’de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise cinsel içerikli ürünler ve tüfek ele geçirildi.
DENİZLİ 01.04.2021, 11:57
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Denizli’de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise cinsel içerikli ürünler ve tüfek ele geçirildi.Denizli’nin Çivril ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmalarının ardından H.O. ve A.C.’in 1’i yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığını bilgisine ulaştı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin H.G., F.Y. ve S.Ş.’yi fuhşa teşvik ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri H.O.’nun evine düzenlediği operasyonda 3 kadını ve H.O. ile A.C.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve tüfek ele geçirildi.