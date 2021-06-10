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25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu edildi

Denizli’de devrilen midibüste yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafileden 20’si taburcu edildi. Tedavileri devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

DENİZLİ 10.06.2021, 13:02
25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu edildi

Denizli’de devrilen midibüste yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafileden 20’si taburcu edildi. Tedavileri devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ankara’dan yola çıkarak Bodruma tedavileri tamamlanarak, sağlığına kavuşan 22 öğrenciyi moral gezisine götüren LÖSEV’e ait midibüs Kale ilçesinde devrildi. Kaza sonucu 22 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan grupta çok sayıda yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Tedavisi tamamlanan 20 kişi ise bugün taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
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