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200 aileye 400 damızlık koç ve teke hibe desteği verildi

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kalite ve verimin artması amacıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 200 aileye 400 adet damızlık koç ve teke hibe desteği sağladı. Hayvancılıkta kaliteli ve verimli üretimin önemini vurgulayan Başkan Zolan, “Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

DENİZLİ 21.05.2022, 12:21
200 aileye 400 damızlık koç ve teke hibe desteği verildi

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kalite ve verimin artması amacıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 200 aileye 400 adet damızlık koç ve teke hibe desteği sağladı. Hayvancılıkta kaliteli ve verimli üretimin önemini vurgulayan Başkan Zolan, “Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmada da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile Damızlık Koç ve Teke Dağıtım Töreni gerçekleştirdi. Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçiler ve davetliler katıldı. Çınar projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, “Bugüne kadar birçok projede beraber çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve kurumum adına şükranlarımı, minnetlerimi sunmak istiyorum. Çünkü kurumsal ve kişisel olarak çok ciddi desteklerini alıyoruz. Başkanımız Sayın Osman Zolan her konuda üretimin, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor” diye konuştu.

"Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise hayvancılıkta kaliteli ve verimli üretimin öneminden bahsederek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Osman Zolan, ”Üreticilerimize ve çiftçilerimize destek olmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü doğru yapmak istiyoruz. Yaptığımızın doğrunun da en verimli şekilde, bu işi yapan insanlara birebir ulaşmasını istiyoruz. Amacımız gösteriş değil, imkânların hedefine ulaşmasıdır. Onun için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte bugüne kadar bir birçok proje yaptık” diyerek Denizli Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar üreticilere yönelik yaptığı hizmet ve yatırımları anlattı.

“Şehrimizle gurur diyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Toplamda 200 ailemize 100 kıl keçisi, 200 karya koç, 100 ivesi koç teslim edeceğiz. Sonuç olarak 200 üreticimize sahip olduğu küçükbaş hayvanların ırkını tazelemek, verimliliğini arttırmak adına katkı sağlayacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Sizler, gerçekten gece gündüz çalışıyorsunuz. Denizli zaten çalışkan insanların olduğu bir yer. Tükettiğinden daha fazla üreten, satın aldığından daha fazlasını satan bir şehir Denizli. Şehrimizle gurur diyoruz. İnşallah hep birlikte el ele, kol kola üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler damızlık koç ve keçiler için yapılan kura çekimine eşlik etti.

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