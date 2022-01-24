20 yıldır görmeyen gözü PAÜ Hastanesinde açıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 20 yıldır sol gözü görmeyen 79 yaşındaki hasta, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Toprak, Araştırma Görevlisi Dr. Yasin Durkal ve ekibinin başarılı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Toprak, “79 yaşındaki hastamız Mustafa Akan sağ gözünde görme azlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan göz muayenesinde sağ gözünün görme düzeyinin yoğun katarakta bağlı olarak 1 metreden parmak sayar düzeyde olduğu; sol gözünün ise sadece ışığı algılayabildiği saptandı. Hastamız sol gözünün yaklaşık 15-20 yıl önce taş çarpması sonucunda kapandığını ve sol gözüne bir şey yapılamayacağının söylendiğini ifade etti. Muayenede sol göz bebeğinin hiç büyümediği ve hasar görmüş lens parçalarına (parçalı katarakt) 360 derece yapışmış olduğu görüldü. Göz ultrasonografisinde ağ tabakanın yatışık olduğu ve yapılacak bir ameliyat ile sol gözünün görebilme ihtimalinin olduğu hastamıza ve yakınına anlatıldı. Hastamız ameliyatı kabul etti ve yaklaşık yarım saat süren başarılı bir operasyon ile yapışıklıklar açıldı, katarakt parçaları uzaklaştırıldı, görme aksı açıldı ve suni göz içi merceği yerleştirildi. Henüz ameliyat sonrası erken dönemde olmamıza rağmen görme düzeyi sadece ışık görür düzeyden yüzde 30 seviyesine ulaştı. Bu noktada yapılan görme potansiyeli olabilecek bir gözü tespit etmek ve gerekeni yapmak şeklinde özetleyebiliriz. Bu arada sağ gözünün katarakt ameliyatını da en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Doç. Dr. İbrahim Toprak son olarak ekibinin ve kendisinin böyle bir mutluluğa vesile olmalarından dolayı çok gururlu olduklarını da vurguladı.

Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, PAÜ Hastanesi öğretim üyelerinin yapılmayanı yapabilme becerilerini tüm güçleriyle destekleyeceklerini belirterek, Doç. Dr. Toprak ve ekibine teşekkür etti.