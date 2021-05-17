19 Mayıs sınırlı etkinliklerle kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yılda korona virüs önlemleri nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutlanacak. Denizli Bisiklet Takımı’nın ise günün anlam ve önemine ilişkin şehir turu gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu sene 102. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha pandemi gölgesinde geçecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği kutlama programının sınırlı sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun ve online etkinliklerle kutlanacağı bildirildi. 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak resmi kutlamada Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşecek.

Bisikletçiler şehir turu yapacak

Kutlamalar kapsamında geçtiğimiz sene olduğu gibi satranç ve dart branşlarda online turnuvalar gerçekleşecek. Denizli Bisiklet Takımı günün anlam ve önemine ilişkin şehir turu gerçekleştirecek. 19 Mayıs Çarşamba akşamı saatler 19.19’u gösterdiğinde Denizli Atatürk Stadyumunda sınırlı sayıda genç ve sporcu ile 19 Mayıs konulu kısa bir koreografi yapılacak. Saygı duruşu ve Stat hoparlörlerinden yankılanacak İstiklal Marşının ardından, Atatürk’ün sevdiği halk danslarından olan Zeybek oyunu icra edilecek.

İbanoğlu, “102 yıllık gurura, eksilmeyecek coşkuya sahibiz”

19 Mayıs 1919 tarihinin yolumuzu aydınlatan, kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şanlı bir mazi olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyacağımız daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih sayfalarına sığdıramayacağımız şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andıklarını söyledi. Salgın tedbirleri dolayısıyla gençlerle meydanlarda bir arada olamasalar da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının coşku ve heyecanını yürekten hissettiklerini söyleyen İbanoğlu, Denizlili gençlerin ve Türk Halkının bayramını kutladı.