148 yıllık makinasıyla sanatını icra ediyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde 148 yıllık kasnak makinesiyle yaşamını idame ettiren Kenan Namlı, teknolojiye karşı direnen mesleğini nakış nakış işleyerek yaşatıyor.

Buldan ilçesinde 1874 yılında üretilen kasnak makinesiyle yapılan işlemler, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Teknolojiye karşı mesleğini nakış nakış işleyerek ayakta tutanların sayısı günümüzde azalmaya devam ediyor.

İşlemecilik mesleğinin yok olma durumuyla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen kasnak makinesi ustası Kenan Namlı, 148 yıllık makineyle mesleğini yaşattığını dile getirdi. Aile fertlerinden öğrendiği sanatını 29 yıldır sürdürdüğünü belirten Namlı, alışılagelmiş desenlerin dışına çıkarak yeni tasarımlarla ürettiği ürünler ilgi çekiyor.

“Alışılagelmiş desenlerin dışına çıkarak yeni tasarımlarla üretim yapıyorum”

Kasnak makinasının teknolojiye yenik düşmesine rağmen el emeği ile yaptığı işlemelerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kenan Namlı “14 yaşımdan itibaren kasnak makinası işleme sanatını yapıyorum. Büyüklerimden öğrendiğim sanatı daha da geliştirerek günümüzde tercih edilen renk ile desenleri, Buldan dokuma ürünlerine ve Buldan bezinden üretilen kıyafetlere uyarladım. Alışılagelmiş desenlerin dışına çıkarak yeni tasarımlarla üretim yapıyorum. Kişiye özel ürünler yapıyorum. Yaptığımız ürünler masa örtüleri, ranır grupları, bornoz, peştamal, kırlent, kimono ve el ürünleri yapıyorum. Unutulan kasnak işleme sanatını yaparak günümüzde de yaşatmaya kararlıyım, bundan onur duyuyorum” dedi.