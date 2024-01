CW Enerji, 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu ağırladı. Ziyarette konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarvan, "Ata sporumuz olan güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayreti ile yapılan çalışmaların her zaman yanındayız. Tarihi çok eski yıllara kadar giden ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik" dedi.

Yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden Sarvan, 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu'yu bir kez daha tebrik etti.



"Yağlı güreş, kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip"

Yağlı güreşin Türk kültüründeki yerini ve sporun önemini vurgulayan Sarvan, "Yağlı güreş disiplin, azim, kararlılık ve özverili bir çalışma anlayışı gerektiren önemli bir spordur. Türk kültürünün önemli bir parçası olan yağlı güreş, geleneksel bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Bu spor, geçmişten günümüze taşıdığı mirasını modern dünyaya aktarırken, kültürel zenginliklerimizi ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıma konusunda da oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle başarısından dolayı 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu’yu tebrik ediyorum. Bu geleneği geleceğe taşıma amacıyla adım atan herkese çok teşekkür ediyorum. CW Enerji olarak biz güneşin olduğu her yerde varız ve güreşin olduğu her yerde de olacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu’ya altın hediye etti.