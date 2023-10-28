Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması için emek veren akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

"Dünyaya haykıracağız"

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük millet ve devletiz ki ne gücümüz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kanidir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

"Gazze için kıyamdayız"

Sizin bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kaimdir. Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Tıpkı geçmişte Trakya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz kıyılarının her karışında, Orta Asya'nın, Güney Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar biz de millet hem nasıl bir milletmişiz gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.

Hiç şüphe yok ki Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin üzerinde olduğu bir ülkedir.

Hamas terör örgütü değil dedim ya, bundan İsrail çok büyük rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net ifade ettik.

"Onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım"

Maalesef ülkemin siyasileri için Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım

"Adana neyse Gazze oydu"

Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a kadar biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor, bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu.

"Her türlü fırıldağı çevirdiler"

Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız parçasıydı. Nereden nereye geldik. Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde muhakkak gidin. Mezar taşları üzerindeki isimlerle şehirlere iyi bakın. Orada Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Gazze verdiği 53 şehitle yer alıyor. Bizi kanımız kadar, canımız kadar, sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ayırdılar. Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için her türlü fırıldağı çevirdiler.

"Dersleri asla unutmamalıyız"

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği kara günlerden aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şurada bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız.

"İsrail çok rahatsız oldu"

Türkiye tarihiyle kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarıyla asla bitmeyecek büyük tehditlerin, projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan hiçbir hadisenin, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galib olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu.

"İsrail sen işgalcisin"

1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor.