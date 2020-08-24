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Vali Çiftçi’den hayırsever işadamına plaket
ÇORUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, SUNGURLU DEVLET HASTANESİ’NE MR CİHAZI BAĞIŞLAYAN İNEGAZİLİ HAYIRSEVER İŞADAMINA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ
ÇORUM 24.08.2020, 18:42
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne MR cihazı bağışlayan İnegazili hayırsever işadamına teşekkür plaketi takdim etti.
Sungurlu Devlet Hastanesi’ni ziyaretinin ardından Vali Çiftçi, beraberindeki heyet ile ilçeye bağlı İnegazili Köyü’nü ziyaret etti. Vali Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne MR cihazı bağışında bulunan hayırsever işadamı Habib Bekmezci’ye teşekkür ederek plaket takdim etti.
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