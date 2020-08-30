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Sungurlu’da tandırlık yangını
ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TANDIRLIK TAMAMEN KÜL OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜ.
ÇORUM 30.08.2020, 17:42
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Hacettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Fidan Keycanoğlu’na ait evin tandırlık kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.
Yangında tandırlık tamamen kül okurken, evin çatı kısmının da bir bölümü yandı.
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