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Sungurlu’da tandırlık yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM 09.04.2021, 12:21
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Sungurlu’da tandırlık yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırlık bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Arıcı Evleri mevkisinde bir evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan da yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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