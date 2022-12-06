Sungurlu’da marketler denetlendi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda tüketmesi için sahadan ayrılmıyor. Ekipler ilçedeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolü yapan ekipler, tarihi geçmiş ürün ve etikette uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla vatandaş sağlığı için denetimlerini sık tutan ekipler özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde durarak işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol edip kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıyor.