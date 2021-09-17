banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!

Sungurlu’da ilköğretim haftası kutlamaları

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası’nın başlaması dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulu koordinasyonunda kutlama programı düzenlendi.

ÇORUM 17.09.2021, 17:52
Sungurlu’da ilköğretim haftası kutlamaları

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası’nın başlaması dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulu koordinasyonunda kutlama programı düzenlendi.

Kutlama Programı Saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci’nin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından İlköğretim haftası ile ilgili şiirler okundu ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, siyasi parti temsilcileri, kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0