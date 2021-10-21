Sungurlu’da ekmek ve pide fırınları denetlendi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye zabıta ekipleri tarafından ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.

Sungurlu ilçesinde ekmek ve pide fırınlarında denetim gerçekleştirildi. Eksiklikler ve yapılması gerekenler konusunda fırın işletmecilerini uyaran zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptılar.

Genel olarak fırınların durumlarının iyi olduğunu belirleten zabıta ekipleri, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini söyledi.