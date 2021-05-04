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Sungurlu’da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 16 çiftçiye toplam bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu hibe olarak dağıtıldı.

ÇORUM 04.05.2021, 19:11
Sungurlu’da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 16 çiftçiye toplam bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu hibe olarak dağıtıldı.

Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi kapsamında dağıtılmaya başlanan tohumlar çiftçilere teslim edilirken, tam kapanma nedeniyle dağıtım töreni yapılmadı. Çiftçilerin randevulu bir şekilde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne çağrıldığı açıklandı.

25 bin TL bütçeli ve 400 dekar sulu alanda ekimi yapılacak tohumların bedelini İl Özel İdaresinin karşıladığı ve çiftçilerden hiçbir ücret alınmadığı bildirildi.
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