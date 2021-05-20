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Sungurlu’da çeltik ekimi başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik ekimine başlandı.

ÇORUM 20.05.2021, 10:07
Sungurlu’da çeltik ekimi başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik ekimine başlandı.

Kula köyünde çeltik üreticiliği yapan Aytekin Altuntaş, bu yılda Allah’ın izniyle çeltik ekimine başladığını söyledi.

700 dönüm üzerinde bir alana çeltik ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altuntaş, “Tavaları doldurup ekime devam ediyoruz. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından arazimizi hazır hale getirdik. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor. İlaçlaması, gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun içinde bir çok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüzü bol verir inşallah” dedi.
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