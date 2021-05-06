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Sungurlu’da 72 kişinin ihtiyaçları karşılandı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı köylerde yaşayan 72 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri tarafından karşılandı.

ÇORUM 06.05.2021, 16:23
Sungurlu’da 72 kişinin ihtiyaçları karşılandı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı köylerde yaşayan 72 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri tarafından karşılandı.

Yapılan açıklamada, Sungurlu’nun köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın ilaçları Çorum Vefa Sosyal Destek Grubundaki Jandarma ekiplerimiz tarafından temin edilerek kendilerine teslim edildi. Bugün itibarıyla Vefa Sosyal Destek ekiplerimizden hizmet talep eden 72 vatandaşımızın ihtiyaçları karşılanmıştır" denildi.
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