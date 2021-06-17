banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!

Sungurlu şehitliği çiçeklerle donatıldı

Çorum’un Sungurlu Belediyesi ilçe şehitliğini çiçeklerle donattı.

ÇORUM 17.06.2021, 18:42
Sungurlu şehitliği çiçeklerle donatıldı

Çorum’un Sungurlu Belediyesi ilçe şehitliğini çiçeklerle donattı.

Şehitlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerin kabirlerinin bakımlarının özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine çiçekler dikildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı az bulutlu
banner493