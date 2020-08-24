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Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; "Tüm imkanlarımızla Giresun haltının yanındayız"
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR ŞAHİNER, GİRESUN'DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE BÜYÜK YIKIM VE KAYIP YAŞAYAN VATANDAŞLARIN YARALARINI SARMAK ADINA BELEDİYENİN TÜM İMKANLARI İLE ELLERİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR OLDUKLARINI İFADE ETTİ
ÇORUM 24.08.2020, 16:55
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük yıkım ve kayıp yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduklarını ifade etti.
Felaketi yaşayan ilçelerimizin yaralarını sarmak adına belediyenin tüm imkanları ile ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Giresunlu kardeşlerimizin acısını ve üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz. Sungurlu Belediyesi olarak maddi manevi; kamyon, kepçe ve diğer bütün araçlarımızın yanı sıra, gıda, kıyafet, envanter vs. ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Belediye Başkanlığımız tüm imkanlarını son safhasına kadar Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine ve yardımına sunacaktır."dedi
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