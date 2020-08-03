Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi
ÇORUMLU HASTA BAKICI SOSYAL MEDYADAN KAZANDIĞI PARA VE TAKİPÇİLERİNİN KATKILARIYLA ENGELLİLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR.
Çorumlu hasta bakıcı sosyal medyadan kazandığı para ve takipçilerinin katkılarıyla engellilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Ankara’da yaşayan hasta bakıcı Ümmügülsüm Karaduğan, sosyal medya üzerinden kazandığı parayla memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan doğuştan engelli bir gencin yaşadığı evi yeniledi.
Önce engelli genç ve ailesine bir ev tutan Karaduğan ve takipçileri daha sonra evin tadilat işlerini gerçekleştirdi. Bu süreçte otelde misafir edilen Akpınar ailesi, tadilat işlerinin tamamlanmasın ardından yeni evlerine taşındı. Ayrıca engelli gencin hasta yatağını da yenileyen Karaduğan, odasını da balonlarla süsledi.
Engelli genç Özkan Akpınar’a verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karaduğan, Akpınar ailesinin evinin yenilenmesinde destek olan herkese teşekkür etti.
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