Sanat ve siyaset dünyasından ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyasına destek yağıyor

Çorum’un Dodurga ilçesinde yangınzede ailelere destek amaçlı gerçekleştirilecek olan ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyasına sanat camiasından ve siyasilerden destek mesajları yağıyor.

Dodurga’ya bağlı Mehmet Dede Tekke köyünde geçtiğimiz ay 2 evin yanarak kül olduğu yangında 1 kişi de hayatını kaybetmişti. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki ailenin yaralarının sarılması için kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde “Bir tuğla da sen koy” temalı konser düzenlenecek.

Ağustos ayının ilk haftası Dodurga’ya bağlı Mehmet Dede Tekke köyünde çıkan yangında 91 yaşındaki Ayşe Ünal hayatını kaybetmişti. Ünal ailesinin evinde başlayan yangın, komşu eve de sıçramış, yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP) Osmancık İlçe Başkanı menajer Muharrem Yavuz, yangında zarar gören iki ailenin yaralarının sarılması için harekete geçti. Yavuz, “Bir tuğla da sen koy” adıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 11 Eylül 2022 Pazar günü Mehmet Dede Tekke köyünde Aşık Gülabi, Ses ve Saz Sanatçısı Sıtkı Çınar, Aşık Abbas Balcı, Solist Uysal Öztürk, Arabesk Müzik Sanatçısı Veysel Uluağaç, Ozan Sinemi ve Ozan Şahtuni sahne alacak.

‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyasına katılamayan sanat camiasından ve siyasilerden de videolu destek mesajı gönderildi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, tiyatro ve sinema sanatçısı İlyas Salman, Halk Ozanı Turabi Yılmaz, Aşık Deli İmam, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Asker, Ali Ekber Eren, söz yazarı ve yorumcusu Suavi, Küçük İbo, Etkin ve Ankaralı Yasin yangında hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek ‘Bir tuğla da sen koy, insanlığı yaşatalım’ kampanyasına gönderdikleri video mesajla destek verdi.

Kampanyanın organizatörü Muharrem Yavuz, gerçekleşecek bu anlamlı konserin yangınzede ailelere destek amaçlı olduğunu belirterek; "Başta ADP Genel Başkanım Erkan Deniz olmak üzere, katkı sağlayan CHP Milletvekili Özgür Özel’e, Çorum Valimize, İlçe Kaymakamımıza, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerine, kampanyamıza katılarak sahne alacak olan halk ozanlarımıza, sanatçı dostlarımıza, video mesaj göndererek desteklerini esirgemeyen, sinema ve ses sanatçılarımıza, kanaat önderlerimize, iş adamlarımız ve katkı sunan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.