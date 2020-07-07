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Otomobil takla attı: 1 yaralı
OTOMOBİL TAKLA ATTI : 1 YARALI
ÇORUM 07.07.2020, 17:23
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 SF 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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