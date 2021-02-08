Otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Safiye K. yönetimindeki 34 AY 9415 plakalı Toyota Avensis marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Safiye K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zeki K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.