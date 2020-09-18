Osmancık’ta tankerle yeşil alanlar sulanıyor
ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TANKERLE YEŞİL ALANLARI SULUYOR
Çorum’un Osmancık ilçesinde belediye ekipleri tankerle yeşil alanları suluyor.
İHA’nin ’Osmancık’ta ağaçlar susuzluktan kuruyor’ başlıklı haberinin ardından söz konusu ağaçların bu sabah belediye ekipleri tarafından sulandığı caddede yaşayan vatandaşlar tarafından bildirildi.
Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Soner Özdemir Caddesi’nde oturan vatandaşlar, caddede bulunan onlarca Çınar ağacının sulanmadığı için kurumaya başladığını, durumu yetkililere ilettikleri halde konuya duyarsız ve ilgisiz kaldıklarını iddia etmişlerdi. Konunun basına yansımasının ardından cadde üzerinde bulunan onlarca Çınar ağacı belediye ekiplerince sulandı.
Yıl boyunca caddedeki ağaçların ilk defa bu sabah sulandığını belirten vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ederken “Keşke konu basına yansımadan öncede biz durumu bildirdiğimizde sulama çalışmaları başlasaydı. İstenince bir günde halloldu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan söz konusu caddedeki ağaçların yanı sıra gün boyunca ilçede bazı mahallelerde ağaçların ve yeşil alanlarında tankerle sulandığı gözlemlendi.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0