Osmancık’ta kan bağışı kampanyası

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ediyor. ’Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi, kan bağışına’ sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası 26-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe pandemi dönemi ve Ramazan ayı içinde kan bağışının düştüğünü hatırlatarak, “Türk Kızılay olarak Osmancık’ta 26-27 Mayıs günleri, Beyler Çelebi Cami yanında, saat 10.30 ile 18 arasında kan bağışı almaya devam ediyoruz. Pandemi ve ramazan ayında kan vermenin düştüğü ve sürekli kan ihtiyacı olduğunu unutmayalım. ’Bana ne lazım değil, bir gün bana da lazım’ anlayışı ile bağış notlarımıza bekliyoruz. Bu bağış günlerimizde de bağış yaparak madalya almaya hak kazanan bağışçılarımızın madalyalarını takdim ettik. Maddi bir değeri olmasa da manevi değeri olan teşvik etmek için Kızılay ve şifa bulan hastalar adına bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi.