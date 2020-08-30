Oğuzlar’da 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları
ÇORUM'UN OĞUZLAR İLÇESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ
Çorum’un Oğuzlar ilçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri pandemi süreci dolayısıyla sosyal mesafeli ve tedbirli olarak düzenlendi. Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit Uzm. Çavuş Zekeriya Şahin, Şehit J.Komando Er Hüseyin Damar ve Şehit J. Er Murat Keleş’in kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.
’Paraşüt gösterisi yapıldı’
Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri 30 Ağustos zafer bayramı dolayısıyla Oğuzlar semalarında uçarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözlerinin önemini vurguladılar.
Uçuşlarını vatan savunmasında mücadele eden tüm kahramanlara, aziz şehitlere adadıklarını belirten Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri Oğuzlar semalarında renkli görüntüler sahnelediler. Yaklaşık 1 saat boyunca havada kalarak cennet vatanımızın saklı cennetlerinden olan Oğuzlar gibi her bir karışı uğruna şehit verdiğimiz bu toprakların ilelebet İstiklali ve İstikbali için bizler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz "dediler.
Uçuş sonrası Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile de biraraya gelen Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri yamaç paraşütü sporuna verdiği desteklerden dolayı Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a teşekkürlerini ilettiler.
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