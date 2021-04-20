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Keresteciler sitesinde korkutan yangın

Çorum’da Keresteciler sitesinde bir hurdalıkta çıkan yangın korkuttu.

ÇORUM 20.04.2021, 15:14
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Keresteciler sitesinde korkutan yangın

Çorum’da Keresteciler sitesinde bir hurdalıkta çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi Keresteciler Sitesi’nde Osman Gödek’e ait ardiye olarak kullanılan bir deponun hurdalık bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri farkeden site esnafının ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede yangın alanına gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ardiyede bulunan malzemelerin tamamının yandığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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