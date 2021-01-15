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Kaymakam Akpay’dan korona virüs denetimi
Çorum’un Osmancık İlçesi’nde polis ve jandarma ekipleri korona virüse karşı alınması gereken tedbirlere yönelik, ilçe merkezi ve perşembe pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere ilçe kaymakamı Ayhan Akpay’da katıldı.
ÇORUM 15.01.2021, 19:17
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Çorum’un Osmancık İlçesi’nde polis ve jandarma ekipleri korona virüse karşı alınması gereken tedbirlere yönelik, ilçe merkezi ve perşembe pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere ilçe kaymakamı Ayhan Akpay’da katıldı.Kaymakam Ayhan Akpay ve denetim ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini ilçe merkezi ve sebze pazarında gerçekleştirdi. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen ve işletme sahipleri ile vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Akpay, kontrollü sosyal hayatın devamı için maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.
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