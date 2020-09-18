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Kaymakam Akpay çeltik üreticilerini dinledi
OSMANCIK KAYMAKAMI AYHAN AKPAY ÇELTİK TARLASINA GİREREK ÜRETİCİYİ DİNLEDİ
ÇORUM 18.09.2020, 17:50
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Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay çeltik tarlasına girerek üreticiyi dinledi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı başladı. Çeltik mahsulünün biçilmesiyle birlikte ilçe kaymakamı Ayhan Akpay üreticiyi tarlasında ziyaret etti. Çeltik üreticisini tarlasında dinleyen Akpay, daha sonra çeltik fabrikalarını gezerek 2020 yılındaki üretim hakkında İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici’den bilgi aldı.
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