Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları, Çorum’un Kargı ilçesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin’den getirilen ve ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ya uygulanan Covid-19 aşısı il ve ilçelere de gönderildi. Kargı ilçesinde de Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde oluşturulan 5 aşı odasında sağlık çalışanlarına aşıları yapılmaya başlandı. İlçeye 113 doz aşı gönderilirken ilk aşı Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit’e yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı canla başla mücadele ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atan sağlık çalışanlarımıza bakanlığımızın talimatıyla bugün itibariyle hastanemizde kurduğumuz 5 adet aşı odamızda aşılama işlemi başlamıştır" denildi.

Kargı’daki toplam 113 sağlık personelinin aşılanmansın kısa sürede tamamlanması beklenirken ikinci dozlar da 28 gün sonra uygulanacak.