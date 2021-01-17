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Kargı güne karla uyandı
Çorum’un Kargı ilçesinde vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.
ÇORUM 17.01.2021, 11:38
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Çorum’un Kargı ilçesinde vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha dek etkisini sürdürdü. Tüm ilçe beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar da eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, uzun süredir beklenen kar manzarasını ölümsüzleştirdi.Yağışın yüksek kesimlerde sürmesi bekleniyor.
1°
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|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
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|17
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|15. Balıkesirspor
|17
|16
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|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
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|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
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|18
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|33
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|32
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|17
|32
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|17
|30
|7. Chelsea
|18
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|18
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|18
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|19
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|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
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|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
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|18
|27
|8. Celta de Vigo
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|23
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|18
|23
|10. Real Betis
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|23
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|17
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|18
|21
|13. Getafe
|17
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|18
|19
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|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
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|16
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|18
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|20. Huesca
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