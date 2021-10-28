banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)

Kamp yapan öğrencilerden Çorumlu obasına tam not

Çorum Belediyesinin gençliğe yönelik hizmet politikası doğrultusunda yaptığı ve geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Çorumlu Obası Gençlik Kampında öğrenci gruplarına yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı.

ÇORUM 28.10.2021, 17:49
Kamp yapan öğrencilerden Çorumlu obasına tam not

Çorum Belediyesinin gençliğe yönelik hizmet politikası doğrultusunda yaptığı ve geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Çorumlu Obası Gençlik Kampında öğrenci gruplarına yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı.

Türkiye’nin oba konseptinde ilk kamp merkezi olan Çorumlu Obası gençleri misafir etmeye başladı. Düzenlenen yarım günlük programlarda öğrenciler Türklüğün simgelerinden olan oba kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken Türklükle özdeşleşen okçuluk sporuyla da tanıştılar. Kıl çadırlar ve etkinlik alanlarında düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler akıl oyunları, okçuluk ve Osmanlı saray oyunu olan matrak oyunu oynarken birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ulaşımın Çorum Belediyesi tarafından sağlandığı etkinlikler, Şehit Osman Aslan Kız AİHL Proje Okulu, Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi okullarından 100’er öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

Türkiye’de bu tarzda bir gençlik kampı olmadığını ve ilki Çorum’da yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hedefimiz tüm okullarımızdaki öğrenciler buraya getirmek suretiyle hem tarihle bugünü buluşturmak hem de tarihle gençlerimizi buluşturmak, bizim geleceğimizle geleneğimizi bir araya getirmek ve gelenekten aldığımız ilhamla geleceği inşa etmek. Buranın ruhu böyle bir ruh. Zihniniz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.

’Öğrencilerden Başkan Aşgın’a teşekkür’

Çorumlu Obası’nda etkinliklere katılan öğrenciler, "Burayı çok güzel bulduk. Çok eğlenceli ve kültürel bir mekan. Türk Kültürünün yayılması için güzel düşünülmüş. Hem eğlenebilecek hem de kültürel yönlerin geliştirilebileceği bir mekan, herkese tavsiye ediyoruz. Gerek dekorasyonu, gerekse konfor ve rahatlık açısından çok güzel. Çeşitli etkinliklerde bulunduk; takım oyunları, bireysel, strateji ve akıl oyunları vardı. Tekrar gelmeyi çok isteriz. Bize bu imkanı sunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederiz" dediler.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3