İskilip’te Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Çorum’un İskilip ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program sona erdi. Programın ardından kaymakamlık tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi. Programa Kaymakam Yunus Emre Vural, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven, Belediye Başkan Vekili Hatun Çürük, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.