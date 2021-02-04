İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 95 yılında anıldı

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 95. yılında memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlid-i şerif okutuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır” dedi.

İskilipli Atıf Hoca’nın Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumda baş gösteren batı hayranlığı, yozlaşmaya da dikkat çekmek için 1924 yılında "Frenk Mukallitliği ve Şapka" (Batı Taklitçiliği ve Şapka) isimli bir kitap yazdığını hatırlatan milletvekili Kavuncu, “Kitabın yayım tarihinden 1 buçuk yıl sonra, 1 Kasım 1925 tarihinde Şapka Kanunu çıkarılıyor. Atıf Hoca’ya dava açılıyor, çıkarılan şapka kanunundan 1,5 yıl önce yazdığı bu kitabı nedeniyle mahkeme savcısı sadece 3 yıl hapsini istiyor. Ancak İskilipli Atıf Hoca, talimatla kurulan, idam mangaları, sabıkalı İstiklal Mahkemeleri’nin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde 4 Şubat 1926 yılında Ulus’taki Birinci Meclisin avlusunda zulmen idam ediliyor. Gelinen nokta itibariyle bu gün; vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır. Esasen, onun ve onun gibilerin iade-i itibara ihtiyacı da yoktur. Doğrusu O’na bu zulmü reva görenler aslında bu haksızlığı itiraf ederek, özür dileyerek belki kendilerine itibar kazandırabilirler. İskilipli Atıf Hocamızın şehadetinin 95. seneyi devriyesinde şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.

Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ve vatandaşlar katıldı.