İskilip MYO’dan 97 Türk bayrağı

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek okulu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıldönümünde 97 Türk bayrağı dağıttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir çalışmaya imza atan öğrencileri ilçedeki esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladılar.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe genelinde Türk Bayrağı dağıttıklarını dile getiren üniversite öğrencileri, “Cumhuriyetimizin 97. yılı anısına ilçede Türk bayrağı dağıtarak ev ve iş yerlerimize asılmasını sağlamak istedik. Kuruluşumuzu ay yıldızlı al bayrağımızla kutladık. Her zaman olduğu gibi yine bu etkinliğimizde bizlere desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Abdulkadir Özdemir hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dediler.