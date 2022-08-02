Hitit Üniversitesi’nden, MYO öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı

Hitit Üniversitesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet öncesi işletmelerde iş başında uygulama eğitimi fırsatı sunuluyor.

Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencilerine mezuniyet sonrasında iş bulmaları açısından bir adım öne çıkaracak önemli bir eğitim modeli olan “İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti uygulanmaya başlıyor.

“İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti, öğrencilerin 4 dönemden oluşan eğitim-öğretim süreçlerinin 3 dönemini kampüste teorik ve laboratuvar dersleri, 1 dönemini ise bizzat işletmelerde iş başında uygulama eğitimi almalarına imkan tanıyor.

Meslek Yüksek okulları Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Işık, İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin temel amacının kısaca uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünce yeteneğini geliştirme, aldığı teorik eğitimi pratiğe dönüştürme, sektördeki tecrübeli işçi ve işveren ile işbirliği halinde çalışma ile alanlarında istihdam sağlanmasının amaçlandığını belirten Doç. Dr. Işık, şunları kaydetti:

“Bunu yaparken ayrıca İşletmede Mesleki Eğitim’de temel hedef; bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle öğrencileri hayata hazırlayarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uygulama becerisine sahip nitelikli insanlar yetiştirmektir. Bu eğitim konsepti, aynı zamanda öğrenci için aktif bir öğrenme modeli oluşturmaktadır. Bu sayede öğrenci pasif öğrenmenin yanında aktif öğrenme faaliyeti ile alanında etkin ve donanımlı bir yetişme süreci geçirmektedir.”

İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin öğrenci açısından olduğu kadar üniversite, iş dünyası ve toplumsal bakımdan da önemli faydalar sağladığının altını çizen Doç. Dr. Işık, “Öğrenci açısından daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere daha erken ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme imkânı sunmaktadır. Üniversite açısından mezun öğrencilerinin başarıları ile tercih edilebilir bir üniversite olma, iş dünyası ile kaynaşma ve bununla birlikte iş dünyasının sorunlarına birlikte çözüm üretebilme imkanı sağlamaktadır. İş dünyası açısından hızlı ve pratik bir şekilde nitelikli eleman yetiştirmek ve bu sayede işe başlangıç eğitim yükünden kurtulmanın yanı sıra uyumlu öğrencilerin tespiti ile süratli adaptasyonla birlikte işe uyum sürecini hızlandırmaktadır. Son olarak topluma faydaları ise güçlü aile, düşük işsizlik ve ekonomik açıdan ülke kalkınmasına fayda ile birlikte toplumsal sorunlara çözüm üretebilme kapasitesini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği programları ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Makine, Kaynak Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi, Moda Tasarımı, Elektrik ve Yapı Denetimi programlarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlayacak.