Hitit Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

Hitit Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi, bölgesel kalkınma çalışmalarının yanı sıra, uluslararası arenada da işbirliklerine yenilerini ekliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev arasında imzalanan işbirliği ile Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı “makine ve imalat teknolojileri” çerçevesinde Karabağ ile ilgili projelerde işbirliğinin geliştirilmesi ve her iki üniversitede imalat alanını kapsayan bölümlerde ikili lisans diploma çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Protokol ile ayrıca öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile Erasmus+ çalışmalarına da hız kazandırılacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Azerbaycan Zafer Günü’nü tebrik ederek, “İşbirliğimize dair imzamızın, kardeşlik mukavelemizin, bugüne denk gelmesinden dolayı da büyük bir onur ve şeref duyuyorum” dedi.

Azerbaycan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Büyükelçimizin nezdinde Çorum Valimiz, Belediye Başkanımız ve heyetimizle birlikte Fuzuli şehri kardeşlik mukavelesi için Azerbaycan’ımıza tekrar geldik. Kendi memleketimize, kendi evimize, vatanımıza gelmiş gibi kabul edildik. Yaşadığımız duyguları tarif etmek mümkün değil. Karanfilleri bırakmadık, dualar bıraktık, selamlar bıraktık ama kardeşliğimiz baki, belirli noktalarda da inşallah kardeşliğimizin göstergeleri neşvünema bulacaktır. Tek Millet İki Devlet’ şuuruyla bölgesel kalkınmaya ve ülkelerimizin gelişmişliğine katkı sağlayacak üçüncü nesil projeler ve akademik çalışmalar başlatılması gerekiyor” dedi.

Üniversitelerin ‘tek millet iki devlet’ olmanın şuuruyla akademik anlamda bölgesel kalkınmaya ve iki ülkenin gelişmişliğine katkı sağlayacak şekilde üçüncü nesil projeleri ve akademik çalışmaları başlatması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Sözde işbirliklerin artık çok ciddi bir sonuç üretmediği bir hızlı dönemde yaşıyoruz. İyi bir potansiyele sahip olan Çorum, bölgesinde en fazla imalat ve ihracat yapan bir şehir. Orta teknoloji düzeyinde ihracat kapasitesinin Türkiye ortalaması yüzde 31, Çorum’un orta teknoloji ihracat kapasitesi yüzde 37. Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde. Tarım, savunma alt yapısı ve ağır sanayi ürününe kadar birçok ürünün alt yapısı ve tedariki Çorum organize sanayi bölgesinde imal ve ihraç edilmekte. Gelinen noktada hükümetimiz tarafından Türkiye’ de İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Gaziantep gibi büyük şehirlerimizin üretim hablarının yoğunluğu ve doluluğundan dolayı yeni arterler tespit edilmeye çalışılıyor ve bölgesel kalkınma da bu yüzden önemli hale geliyor. Biz de bu çerçevede 2020 yılı itibari ile Hitit Üniversitesi olarak Çorum ilimizin bu kapasitesinden mütevellit Yükseköğretim Kurulumuza ve Cumhurbaşkanlığımıza makine ve imalat teknolojileri alanında bölgesel kalkınmada ihtisaslaşma başvurusunda bulunduk ve kabul edildi. Şuanda makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite Hitit Üniversitesidir" diye konuştu.

Çorum Hitit Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Öztürk, “Mevcut şartlarda 270 Azerbaycanlı öğrencimiz bizimle birlikte. Gayemiz bu sayıyı daha da artırmak. Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle daha özel alanlarda, sizlerin de tecrübeleriyle birlikte anlamlı projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, bugün imzalamış olduğumuz işbirliği protokolümüzün her iki üniversite için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev yer aldı.