Gençlik merkezi ve esnaftan duyarlı davranış

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kardeşin ısınır, Dünya ısınır" isimli İdlib’te zor kış şartlarında yaşayanlar için kışlık kıyafet desteği projesine Sungurlu Gençlik Merkezi, ilçedeki gençleri ve ilçe esnafları duyarsız kalmadı.

Sungurlu Gençlik Merkezi çalışanları ve gençler esnafları gezerek bu projede yer almaları ve katkı sağlamaları yönünde talepte bulundular. Projeye destek veren duyarlı esnaflar da bu isteğe talebin ötesinde bir destekle karşılık verdi. El birliğiyle toparlanan malzemeler İdlib’e ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi.

Projenin amacı ve manevi hazzından memnuniyetini dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, Merkez çalışanlarına, canı gönülden koşuşturarak katkı sağlayan yardımsever gençlerimize ve özellikle projeden desteğini esirgemeyen, İlçemizin adını İdlib’teki kardeşlerimize ulaştırmamıza vesile olan duyarlı Sungurlulu esnafımıza teşekkür etti.