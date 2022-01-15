Eğitimcilere dijital yetenek semineri verildi

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen ’DigitalSkills Development for 21st Century AdultEducationTrainers (21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme)’ adı projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında yetişkin eğitimi eğiticileri için dijital yetenekler semineri Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Okulu Konferans salonunda, Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Alaca Halk Eğitimi Merkezinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilere dijital beceri geliştirme eğitimi verildi. Seminerde Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Finans ve Bankacılık Bölümünden Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Dr. Öğr. Üyesi Cihat Savsar ve Öğr. Gör. Mehmet Aydınkal başta olmak üzere bir çok eğitimci katıldı.

Ev sahipliğini Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek okulunun yaptığı program eğitimcilere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.