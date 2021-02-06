Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonunda görev değişikliği

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanlığına Osmancıklı Nazegül Temizel getirildi.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Zinnet Ahçıoğlu’nun bir süre önce sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı başkanlık görevine İstanbul’da ikamet eden Osmancık’ın Ovacık Suyu köyünden Nazegül Temizel getirildi. Aynı zamanda Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Tuzla İlçe Başkanı da olan Nazegül Temizel, göreve layık görülmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Zor bir görevi teslim aldığımın farkındayım. Lakin bu göreve layık görülmekten son derece mutluyum. Görevi devraldığım Zinnet başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca görevi bana layık gören Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş’a, Genel Başkan Vekili Ercan Koşar’a, Genel Başkan Vekili Selami Topçu’ya ve bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte güçlü bir ekiple Çorumlu kadınlarımızı her platformda layık olduğu şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Zinnet Ahçıoğlu da görevi devralan Nazegül Temizel’e başarılar dileyerek, “Mensubu olmaktan son derece gurur duyduğum Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanlığı görevimi sağlık problemlerim nedeni ile üzülerek bırakmak zorunda kalıyorum. Yalnız görevi devralacak olan arkadaşımın bu görevi en iyi şekilde yapacağından hiç şüphem yok. Yeni Kadın Kolları başkan ve yardımcılarına başarılar diliyor, bugüne kadar bize destek olan başkan yardımcım Dilber Kaleli’ye ve Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ve bütün Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.