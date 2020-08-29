Dağcılar pandemiye dikkat çekmek için Demirkazık zirvesine tırmandı

Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan korona virus salgınına dikkat çekmek amacıyla bir grup dağcı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zafer Doğru ve Fidan Gökcan’nın da aralarında bulunduğu grup Arpalık’tan başlattıkları tırmanışı Büyük Demirkazık zirvesinde sonlandırdı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zafer Doğru, zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “Herkesten beklentimiz hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı adına fiziksel mesafenin korunarak hijyen kurallarına dikkat edilerek doğada faaliyetlerde bulunabilirler. Bu yolla kentlerde kalabalık ortamların oluşturduğu riskleri azaltarak, hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının önüne geçmede yardımcı bir araç olabilir. Ancak doğada yapılan aktivitelerin de kendine özel bir takım riskleri olduğundan mutlaka doğa ve dağcılık sporu alanında eğitimli ve deneyimli kişilerle bu faaliyetleri yapmaları gerekir. Pandemi değil ancak doğa bir takım zorluklar çıkarabilir ve bununla baş etmek eğitim ve deneyim gerektirir” dedi.