Çorum’un tarihi kimliği meydan projesi ile gün yüzüne çıkartılacak

Çorum’da şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ulucami’nin etrafındaki Güpür hamamı, Dikiciler arastası, Saat kulesi, Velipaşa hanı gibi tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde kamulaştırma çalışmaları son aşamaya gelirken Halk bankası çarşı şubesi’nin yıkımı da kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Tarihi Çorum meydanı projesi içerisinde kalan Ziraat bankası şubesi’nin boşaltılması için de önemli bir adım daha atıldı. Halk Bankası çarşı şubesinin boşaltılması ve yıkım çalışmalarının başlaması ile gözler Ziraat Bankası binasına çevrildi.

Ulucami civarında yer alan Ziraat Bankası binasının meydan yapılmak üzere Çorum Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaların çok olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Meydan projesini hayata geçirmek için titiz ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Adeta ilmek ilmek işliyoruz. Bu uzun süreci mümkün olduğu kadar kısaltmak, bir an evvel şehrimizle tarihi meydanı buluşturmak istiyoruz." dedi

Ziraat Bankası yerine 21 milyon TL değer biçildiğini, bunun da bankanın ileriye yönelik tahakkuk edecek vergi borçları karşılığında mahsup edilmek üzere yerinin belediyeye devrinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Ziraat Bankasının yıkılmasıyla da meydan projesinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir imar problemi kalmayacak” şeklinde konuştu.