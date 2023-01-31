Çorumlu iş insanı köyüne doğa oteli kurdu

Çorumlu iş adamı Nadir Sazak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle doğup büyüdüğü köyüne doğa oteli kurdu. 2,2 milyon lira tutarındaki yatırıma TKDK kırsal turizm desteği çerçevesinde 1,1 milyon lira hibe sağladı.

Tarım ve orman ürünleri ticareti ile inşaat ve mangal kömürü üretimi yapan Nadir Sazak (59), doğduğu topraklara vefa borcumu ödemek, güzelliklerini ülkemiz ve dünya insanlarına tanıtmak, kırsal turizmine katkı sağlamak, doğal ortamda vakit geçirmek isteyen insanlara güzel bir ortam sağlamak amacıyla bu oteli köyüne yapmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi. TKDK’nın desteği ile çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu bu yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sazak, "Köyümüz Hititler döneminde Alacahöyük ile İskilip arasında kullanılan kervansaray yolu üzerindedir. Bin 250 metre rakıma sahip olan yöremiz yazın yayla turizmine, kışın ise avcılık turizmine uygundur. Doğal yapısı ve bitki örtüsü ise her mevsim ayrı güzelliktedir. İnsanların bu doğal güzelliklerle buluşması ve tanışması için konaklama ve yeme içme konusunu çözmek amacıyla bu yatırımı yapmaya karar verdim. Orman ve yaylalarla koyun koyuna, şehir merkezine 35 km mesafede, 13 bin metrekarelik parselde bin 800 metre üzerine inşa ettiğimiz otelimizde şehir hayatından bunalan insanların doğayla baş başa kalıp, dinlenmek için yaz-kış demeden gelebileceği ve konaklayabileceği 12 oda bulunmaktadır. Aynı anda 150 kişiyi ağırlayabileceğimiz lokanta bölümümüz vardır. Şuan için 6 personel istihdamı yaptığımız otelimiz Alacahöyük, Boğazkale ve Ortaköy Şapinuva ören yerlerine, Çorum merkezine, İskilip ve Osmancık’taki tarihi yerlere de yakın konumdadır." dedi.

’Yeni yatırımlar yapacak’

Otelde yapılacak yemeklerde kullanmak ve gelen misafirlerin kendisini toplayıp yemesi için sera ve meyve bahçesi de bulunduğunu ifade eden Sazak, "Önümüzdeki yıllarda organik sebze ve meyve üretimlerimizin yanına otelimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla et ve süt üretimi yapacağımız tesis de ekleyeceğiz. Mini golf sahası, at biniciliği ve ATV alımı için yatırım planlarımız var. Ayrıca misafirlerimiz için trekking, of-road ve yoga etkinlikleri düzenleyeceğiz. Şehir ve insan gürültüsünden uzak, kendi iç huzurunu bulmak isteyen gruplara yönelik etkinliklerle doğanın içerisinde var olmanın huzurunu tattırmayı amaçlıyoruz. Misafir edeceğimiz gruplara bölgemizin dört mevsimdeki güzelliklerini tecrübeli yürüyüş liderlerimizin eşliğinde yaz-kış yapacağımız doğa yürüyüşü etkinliği ile göstermek için ekibimizle buna hazırız" şeklinde konuştu.

’Yurt dışından ilk misafirler ağırlandı’

Devlet desteği ile bu oteli insanların hizmetine sunduklarını, tapusu kendisine ait olsa da bu otel artık Çorumlunun olduğunu belirten Sazak, "Bu otelin bacasının tütmesi, Çorum turizmine ve tanıtımına katkı sağlayabilmesi için ilimiz yöneticilerinin, siyasi ve bürokratlarının ve aynı zamanda turizmle ilgilenen herkesin ve her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Yurtdışından ilk misafirlerimizi ağırladık. Fransa’dan avlanmak ve yöreyi tanımak amacıyla gelen bir gezi ekibi oldukça memnun ayrıldı. Yine geleceklerini, başkalarını da göndereceklerini ifade ettiler. Bu şekilde kendimizi tanıtacağız ve memnun ederek gönderdiğimiz her misafirimiz yenilerine referans olacak. Belki zaman alacak ama bunu hep birlikte başaracağız" dedi.